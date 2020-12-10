10 Декабря 2020
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Общество В России
инфляция, продукты, бедность, магазин, продуктовая корзина (2015) | Фото: reporter-ua.com

Почти 70% россиян перешли в "режим экономии"

Почти 70% россиян считают, что в настоящее время лучше тратить деньги по минимуму, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.

В частности, 68% опрошенных заявили, что сейчас нужно стараться сохранить максимальную сумму на будущее.

Каждый пятый (21%) считает, что полученную зарплату следует быстрее потратить на необходимое, а остальное вложить во что-то ценное. 11% затруднились ответить.

Кроме того, 57% россиян считают, что сейчас неудачное время для крупных покупок. Противоположной точки зрения придерживается каждый четвертый (25%).

Ранее сообщалось, что из-за нехватки денег почти половина россиян отказывается от отпусков (46%), почти треть экономит на посещении театров и кино (29%), 27% экономят на лечении.

Также сообщалось, что россияне в первом полугодии 2020 года в среднем сократили потребительские расходы на десятую часть или на 11 570 руб. в абсолютных числах. В некоторых регионах "экономия" достигала 41 тыс. руб., а где-то расходы, наоборот, выросли.

В январе - июне 2020 года номинальные потребительские расходы населения сократились год к году впервые как минимум за 15 лет - с 2006 года. До этого номинальные расходы в первом полугодии росли из года в год.

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Почти 70% россиян перешли в "режим экономии"

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Теги: россияне, режим экономии



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