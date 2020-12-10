10 Декабря 2020
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Общество Свердловская область
доллары,деньги, пачка, черный нал (2020) | Фото: piter-trening.ru

В Екатеринбурге суд приговорил участников финансовых махинаций за присвоение 2,8 миллиарда рублей

Октябрьский районный суд вынес решение в отношении фигурантов дела по незаконным валютным операциям Никиты Лукоянова, Евгения Пляскина и Натальи Устюговой. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе суда, совершая денежные переводы средств в иностранной валюте на счета нерезедентов с использованием подложных документов, мошенники перевели себе 2 млрд 887 млн 171 тыс. 624 руб. и 53 коп.

Согласно закона, предусмотренного п. "а, б" ч. 3 ст. 193.1 УК РФ, Лукьянову назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием в исправительной колонии общего режима и штрафом в размере 50 тыс. руб.. Пляскину назначено наказание в виде пяти лет исправительной колонии общего режима с выплатой штрафа в размере 200 тыс. руб. Устюгова также должна будет выплатить 200 тыс. руб. штрафа. В исправительной колонии общего режима она проведет три года.

Напомним, что по словам начальника пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерия Горелых, незаконная деятельность группировки была пресечена в результате совместных действий Главного следственного управления ГУ МВД, ФСБ и представителей Уральской оперативной таможни. По его словам, после незаконного перевода деньги обналичивались.

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В Екатеринбурге суд приговорил участников финансовых махинаций за присвоение 2,8 миллиарда рублей

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Теги: финансовые махинации, нерезиденты, суд, Екатеринбург



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