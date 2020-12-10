10 Декабря 2020
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Экономика В России
Бар. (2020) | Фото: piqsels.com

Около 4,5 млн предприятий МСП обанкротились в России за время пандемии

За время пандемии в России прекратили свое существование около 4,5 млн предприятий малого и среднего бизнеса, сообщила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.

"Вы видите, что многие предприятия не закрыты, в том числе магазины бытового обслуживания, ИП. Потому что первая волна принесла серьезнейшие потери в экономическом плане", - заявила Москалькова телеканалу "Россия 24".

Напомним, российские власти отмечали, что у России нет необходимости возвращаться к жестким ограничениям, связанным с пандемией коронавируса, как это было весной текущего года. По словам президента, необходимо рассмотреть вопросы корректировки поддержки отдельных отраслей малого и среднего бизнеса. Ннекоторые направления бизнеса также требуют дополнительной поддержки в качестве предполагаемого продления мер льготирования, которые были введены и в ближайшее время должны закончиться, заявлял Владимир Путин.

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Около 4,5 млн предприятий МСП обанкротились в России за время пандемии

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Теги: предприятия малого и среднего бизнеса, банкротство, татьяна москалькова



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