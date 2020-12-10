"Противники проектов изменят свое мнение". Общественная комиссия посетила самые обсуждаемые парки Екатеринбурга

Муниципальная общественная комиссия в ходе выездного заседания проверила результаты реконструкции, наверное, двух самых обсуждаемых в 2020 году общественных пространств Екатеринбурга: Зеленой рощи и парка XXII Партсъезда. Несмотря на то, что функционал первого еще дорабатывается, а второй готов только наполовину, обе зоны отдыха были открыты для жителей уральской столицы еще 16 октября, но работы там продолжались.

Как передает корреспондент Накануне.RU, директор МКУ "Городское благоустройство" Антон Козлов отметил, что в Зеленой роще было убрано 314 больных деревьев, высажено 1,6 тыс. елей, сосен, яблонь, рябин и берез, а также 3,6 тыс. кустарников, благодаря чему зеленый массив парка увеличился почти в два раза. В ходе активного этапа реконструкции было реконструировано 11 тыс. кв.м тротуара и около 1,5 тыс. кв.м. беговых дорожек.

Председатель комитета благоустройства администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова обратила внимание журналистов на 170 новых светильников, благодаря чему в парке буквально не остается темных небезопасных зон. Помимо этого были заменены все скамейки и урны, которые недобросовестные жители частенько поджигали. И если раньше урны были сделаны из перерабатываемых полиэтиленовых отходов, то сейчас используются чугунные.

Но все еще остро стоит вопрос с "нашествием ворон", которые не только сильно шумят, но и портят внешний вид парка. Для этого были установлены специальные отпугиватели, способные отучить птиц от налетов в Зеленую рощу.

"Чистку лавочек мы уже провели, однако из-за холодной погоды невозможно проделать ту же самую работу с тротуарами. Несмотря на это, уже установлены отпугиватели, которые действует только на ворон, но не трогают певчих птиц. Они работают с 5.00 до 8.00 утра и с 19.00 до 22.00 часов. При общении с орнитологами из института экологии животных и растений выяснилось, что иных, более щадящих, методов устранения данной проблемы нет. Звук идет от конторы народного лесничества со стороны ул. Народной воли. Сейчас лесничество покупает еще три громкоговорителя, чтобы поставить ближе к центру", - рассказала председатель комитета благоустройства, отметив, что подобная система также эффективно используется в аэропорту Кольцово.

А заместитель председателя общества защиты природы Вадим Аверьянов обратил внимание на заметное снижение численности белок. Он объяснил это резким наплывом посетителей после открытия, а также возвращением на зиму ворон. К нему присоединилась и Тамара Благодаткова, которая обратилась в жителям города с просьбой не кормить маленьких животных тем, что не встречается в их привычной среде обитания. Среди подобного: жареные семечки, соленые орешки, хлеб и конфеты. По ее словам, в парке достаточно пропитания для белки, но если есть желание подкормить животное, лучше использовать тыквенные семечки или неочищенный фундук.

Содержанием парка занимается муниципальное учреждение "Екатеринбургское лесничество", главная задача которого на сегодня - сберечь хвойные насаждения в новогоднюю пору. А администрация города уже обратилась в полицию для усиления контроля на постовой службе в преддверии праздников. Помимо того рассматривается вопрос найма дополнительной охраны парка. Подобные решения продиктованы не только пресечением незаконной деятельности со стороны "халявщиков", но и здоровьем всей парковой зоны, в которой каждому насаждению выделена своя роль.

"Общество защиты природы проводило в парке во все время работы общественный экологический контроль, и ни одно дерево не было спилено без нашего ведома, и по каждому дереву есть фотография - и не одна. Всего в парке спилили 250 с небольших деревьев, из них всего около 15 сосен. Взамен 15 спиленных больных сосен высажено 10 хвойных деревьев. Контроль осуществляется по трехстороннему соглашению с администрацией города и впервые с подрядичком - "Свердловскавтодором" и общественной организацией защиты природы", - рассказал Вадим Аверьянов.

Под риск кражи попадает и рулонный газон. Несмотря на это, его все же использовали в парке, однако, комбинируя с гидропосевом. Решение, продиктованное экспертами в озеленении территорий, не только внешне преображает парк, но и позволит в некотором роде решить проблему с постоянными сорняками.

Обновилась и спортивная площадка на месте песчаного стадиона.

"Было очень много разговоров, что никому это не нужно, что сюда никто не придет, однако мы видим, что это не так, - рассказывает Тамара Благодаткова. - Стадион поделен на различные зоны в зависимости от игр. Вопреки тому, что есть недовольные, чаще люди хотят, чтобы мест занятий спортом было больше. Сегодня с детского комбината пришло письмо с просьбой провести праздник здесь на улице, и мы только рады. Это особенно удобно в период пандемии, когда нельзя держать большую группу людей в закрытом помещении. Если это просто группа детей, которые приходят вместе с воспитателями, то даже никакого запроса в администрацию и не нужно".



Для многих странным решением было расположение лавочек возле спортплощадки в два ряда, однако в администрации заверили, что все они используются по назначению, а в случае необходимости будут перенесены в другие части парка.

К сожалению, о полном удобстве после реконструкции говорить не приходится. В Зеленой роще по-прежнему будет функционировать только мобильный туалет, который убирается на зимний период. Председатель комитета благоустройства города пояснила, что стационарный туалет является объектом капитального строительства, который на территории особо охраняемой зоны просто невозможен.



К 20 декабря Зеленая роща начинает работать по режиму: с 6 утра и до 11 вечера. Уже в ближайшее время будут закуплены замки и громкоговорители, которые будут предупреждать посетителей о закрытии.

"Парк, как планируется, будет работать до 23.00. В 23.00 ночи здесь нет ни одного родителя с детьми, как практически и нет прогуливающихся. Если необходим транзитный безопасный проход, то в Екатеринбурге он обеспечен по улицам Народной воли и Шейнкмана. Мы считаем, что парк тоже должен отдыхать. Это живая структура и ей тоже нужен отдых. Нельзя быть такими нещадными даже к парковым территориям, тем более, что ее обновили. Да и не секрет, что ночью в парках собираются те, кто любит что-нибудь нарушить. Давайте сохранять парк вместе", - заявила Тамара Благодаткова, отметив, что за ночное закрытие парка проголосовал 61% горожан.

Сейчас работы по проекту реконструкции полностью завершены, чего не скажешь о парке XXII Партсъезда, который завершил только первый этап ремонтных работ на 2020 г. Следующий этап запланирован на начало строительного сезона в апреле и уже к 25 ноября 2021 г. жители города смогут насладиться обновленной парковой зоной.

На данный момент на 2/3 закончен ремонт центральной аллеи, площадь которой составляет 6 тыс. 686 кв м. Полностью встроено уличное освещение: общая длина проложенных коммуникаций примерно 5 км. Обустроено 700 кв.м беговых дорожек с резиновым покрытием и примерно столько же велодорожек цветного асфальта. По словам Антона Козлова, на следующий год необходимо сделать плиточное покрытие, установить 401 скамейку. При этом вопрос с большой бетонной клумбой все еще не ясен. Хорошим решением было бы посадить там ель для "праздничного настроения", однако в этом году администрация решила не привлекать лишнего внимания горожан к строительной площадке.

Как рассказал корреспонденту Накануне.RU член общественной палаты Екатеринбурга и член группы общественного контроля в общественной палате Александр Гавриленко, изначально в бетонную клумбу хотели поставить ель, потом изменили решение в пользу обычных цветов. Но что точно известно – это прописанные в протоколе лиственницы, которые будут рассажены по кругу на радость сторонникам возвращения исторического облика парка. При всем при этом установка ели или иной новогодней конструкции в клумбе предусмотрены: как минимум в центр проведены электрические коммуникации. По словам Гавриленко, вполне вероятна возможность создания "сменной сезонной композиции": летом цветы, а зимой настоящая живая ель, однако окончательное решение будет принято только весной.

"Зеленый вопрос" парка XXII Партсъезда остро стоял еще на этапе формирования проекта. Громкие лозунги, якобы, защитников парка вынудили администрацию отказаться от вырубки даже аварийных деревьев, из-за чего в следующем году тяжелой технике придется проходить по уже уложенному газону.

"Екатеринбург впервые использовал две системы: в Зеленой роще было подключено общество защиты природы, которое и взяло шефство над реконструкцией парка. В парке же XXII Партсъезда пошли другим путем и подключили Общественную палату города. Данная система кажется мне наиболее эффективной, поскольку мы подключили не только общественную организацию, а объединили трех жителей города, трех противников проекта, членов общественной палаты и экосовета города, а также представителей подрядчика, заказчика и комитета благоустройства. При этом представители администрации не имели права голоса. Я не знаю других городов, в которых бы такие социально-экологические конфликты удалось решить, использовав разные методы. Благодаря этому опыту, думаю, что в следующем году к проектам мы также будем подключать наших граждан. А уже в ноябре 2021 г. даже те, кто не поддерживали проект парка XXII Партсъезда, в глубине души усомнятся в своем решении", - заключил Александр Гавриленко.