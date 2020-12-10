10 Декабря 2020
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Происшествия В России
Ленур Ислямов (2015) | Фото:

Организатора энергоблокады Крыма заочно приговорили к 19 годам тюрьмы

Верховный суд Крыма признал украинского бизнесмена Ленура Ислямова виновным в организации энергетической блокады полуострова в 2015 году. Его заочно приговорили к 19 годам колонии строгого режима, сообщает РИА Новости.

Ислямова осудили за организацию диверсии, создание незаконного вооруженного формирования и призывы к нарушению территориальной целостности России.

Напомним, организаторы блокады Крыма Рефат Чубаров, Мустафа Джемилев и Ленур Ислямов в сентябре 2015 года объявили о начале продовольственной блокады республики. Совместно с "Правым сектором" (организация, запрещенная в России) они блокировали въезд грузовиков с украинскими товарами на полуостров. Также они не допускали ремонтные бригады к аварийным опорам ЛЭП после подрыва конструкций и нарушения энергоснабжения Крыма в конце ноября 2015 года.

Ислямов после вхождения Крыма в состав России занял должность вице-премьера правительства полуострова, а затем бежал на Украину. Он находится в федеральном розыске.

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Организатора энергоблокады Крыма заочно приговорили к 19 годам тюрьмы

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Теги: ленур ислямов, блокада крыма



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