В Югре мошенники торговали нефтью от отмени гендиректора "Сургутнефтегаза"

Компания "Сургутнефтегаз" предостерегла от попыток "купить нефть" у мошенников, которые "продают" "чёрное золото" "от имени" генерального директора организации Владимира Богданова, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В связи с продолжающимися попытками совершения мошеннических действий с использованием фирменного наименования ПАО "Сургутнефтегаз", ещё раз обращаем внимание, что реализацию нефтепродуктов компания ведёт только через биржевые торги. Мы не практикуем заключение трёхсторонних договоров с передачей прав и обязанностей поставщика (продавца), тем более, в электронном виде", - сообщили Накануне.RU в компании.

Нефтяная организация не привлекает посредников, занимающихся рассылкой коммерческих предложений якобы от имени организации. В сделках, связанных с реализацией нефтепродуктов, генеральный директор подписантом не выступает.

"Мы рекомендуем проявлять должную осмотрительность и проверять контрагентов", - подытожили в компании.