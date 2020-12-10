10 Декабря 2020
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Происшествия Челябинская область
суд, молоток, правосудие (2019) | Фото: Накануне.RU

В Челябинске будут судить членов банды за нападения на предпринимателей и убийство

В Челябинске будут судить шестерых членов банды, нападавших на предпринимателей. Их обвиняют в разбоях, убийстве и незаконном приобретении оружия и боеприпасов, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры.

По версии следствия, в 2008 г. в Челябинске участники банды с применением оружия совершили разбойное нападение на предпринимателей и сопровождающих их лиц, похитив у потерпевших около 67 млн рублей. В 2010 г. двое участников группировки убили руководителя банды, задушив его веревкой и спрятав труп на кладбище деревни Алишева.

В 2016 г. они совершили разбойное нападение еще на двух бизнесменов, похитив не менее 16 млн руб.

Похищенные деньги после преступлений делили между членами банды.

Кроме того, обвиняемые приобретали и перевозили огнестрельное оружие и боеприпасы.

Два участника банды заключили досудебное соглашение. Их уголовные дела выделены в отдельное производство.

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В Челябинске будут судить членов банды за нападения на предпринимателей и убийство

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Теги: банда, убийство, суд, нападение,



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