В Челябинской области за сутки скончались 15 человек с COVID-19

В Челябинской области за сутки подтверждено 297 случаев COVID-19, 15 человек скончались, сообщили Накануне.RU в пресс-службе областного минздрава.

За время пандемии коронавирусная инфекция была выявлена у 29 тыс. 649 человек.

В настоящий момент в регионе 9 тыс. 591 заболевший. За сутки выписаны 426 человека, всего в регионе выздоровели 19 тыс. 7 пациентов.

За прошедшие сутки умерло пятнадцать человек. От COVID-19 скончались мужчины 60, 65 и 71 года и женщины 63, 64, 65, 67, 67 и 84 лет. Еще у шести человек коронавирус был сопутствующим заболеванием. Это двое мужчин 70 лет, мужчина 81 года и женщины 63, 73 и 82 лет.