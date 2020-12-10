У SpaceX взорвалась марсианская ракета, но Илон Маск признал испытания успешными

Компания SpaceX провела испытания прототипа ракеты Starship SN8, которая в будущем должна будет доставить миссию на Марс. Несмотря на то, что тест получился скорее неудачным (ракета около четырех минут пробыла в техасском небе, а потом приземлилась и взорвалась), глава компании Илон Маск поздравил коллег с успешным испытанием.

Маск, кстати, заранее предупреждал, что испытания могут закончиться таким исходом. "Успешный набор высоты, переключение на верхние баки и точное управление закрылками до точки приземления. Давление в топливном баке было низким во время посадки, из-за чего скорость приземления была слишком высокой, но мы получили все необходимые данные. Поздравляю команду SpaceX, черт возьми!" – написал бизнесмен в твиттере.

Испытания прототипа изначально планировались на вторник, но тогда они были отменены за одну секунду до старта из-за проблем с двигателями Raptor.

В этот же раз через минуту после старта один из трех двигателей тоже вышел из строя, из-за чего ракета не смогла достичь заданной высоты в 12,5 км. Затем отключился второй двигатель, после чего ракета на секунду зависла в воздухе и начала падение. По мере приближения к земле начали включаться маневровые двигатели, они использовались для переворота и вертикального ориентирования ракеты. В итоге SN8 почти успешно приземлилась, но скорость была большой, а посадка – жесткой, поэтому ракета взорвалась. Тем не менее, в середину посадочной площадки она все-таки попала.