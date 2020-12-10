10 Декабря 2020
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Михаил Мишустин (2020) | Фото: Накануне.RU

Мишустин выделил 100 миллионов на ремонт Дворца народного творчества в Екатеринбурге

Свердловская область получит почти 100 миллионов рублей из федерального бюджета на проведение капитального ремонта Дворца народного творчества в Екатеринбурге. Как сообщили Накануне.RU в областном департаменте информационной политики, такое решение принято российским Правительством, а распоряжение подписано главой кабинета министров РФ Михаилом Мишустиным.

"Федеральная поддержка позволит не только преобразить облик здания, но и обеспечить перезагрузку работы учреждения культуры, внедрить современные технологии. Выделение средств запланировано на 2023-й год. Прошу областное министерство культуры к этому сроку подготовить все необходимые документы и держать на контроле реновацию Дворца народного творчества", - заявил губернатор Евгений Куйвашев на заседании регионального правительства 10 декабря.

Евгений Куйвашев(2020)|Фото: све.рф

Стоит отметить, что работа ведется в рамках федерального проекта "Культурная среда" национального проекта "Культура".

Свердловский областной дворец народного творчества был создан в 1998 году. Сегодня это уникальный многофункциональный центр, здесь работают 16 коллективов любительского художественного творчества, в том числе 10 детских.

Шесть коллективов имеют звание "Народный, образцовый коллектив любительского художественного творчества". Ежегодно в учреждении культуры проводится до 400 различных мероприятий и творческих акций от городского до международного уровня.

Свердловский областной дворец народного творчества(2020)|Фото: wikimapia.org / Анна Кудрявцева

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Мишустин выделил 100 миллионов на ремонт Дворца народного творчества в Екатеринбурге

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Теги: Дворец народного творчества, ремонт, Екатеринбург



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