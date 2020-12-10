10 Декабря 2020
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Происшествия Ханты-Мансийский АО - Югра
Массовая авария, пострадавшие, Сургут - Нижневартовск (2020) | Фото: Госавтоинспекция Югры

На трассе Сургут - Нижневартовск в массовой аварии пострадали два водителя и пассажир

На трассе в Югре произошла массовая авария, есть пострадавшие, сообщили Накануне.RU в окружном управлении Госавтоинспекции.
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В 8.45 9 декабря на 17 км дороги Сургут – Нижневартовск "Шевроле Авео", по предварительным данным, выехал на "встречку". Там он столкнулся с "УАЗом", который отбросило на "Ситроен", а его – на ехавший позади "Форд Фокус".

55-летняя водитель и 44-летняя пассажир "Ситроена", а также водитель "Шевроле" получили травмы.

Массовая авария, пострадавшие, Сургут - Нижневартовск(2020)|Фото: Госавтоинспекция Югры

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На трассе Сургут - Нижневартовск в массовой аварии пострадали два водителя и пассажир

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Теги: Сургут - Нижневартовск, УАЗ, Шевроле, Ситроен, Форд фокус



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