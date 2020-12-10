В мэрии Красноярска силовики проводят обыски

Силовики пришли с обысками в несколько подразделений администрации Красноярска.

Проверки проводятся в департаменте муниципального имущества и земельных отношений, в департаменте градостроительства и в управлении архитектуры. Об этом в Telegram-канале сообщила депутат Заксобрания Красноярского края Елена Пензина.

По ее данным, следственные действия связаны с рынком "Восточный".

Местные СМИ пишут, что обыски проводят сотрудники управления экономической безопасности и противодействия коррупции красноярской полиции.