10 Декабря 2020
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беременность, беременная (2017) | Фото:Накануне.RU

Сенатор Маргарита Павлова выступила за запрет суррогатного материнства

Сенатор от Челябинской области Маргарита Павлова считает, что в России суррогатное материнство должно быть запрещено законом или серьезно ограничено, передает корреспондент Накануне.RU.

8 декабря в Общественной палате прошел круглый стол по вопросу проблем суррогатного материнства, в котором приняла участие сенатор. По мнению Маргариты Павловой, Россия не должна быть поставщиком детей на экспорт.

"Это просто ненормально – это унижает нашу страну. И никакие экономические соображения не подходят в оправдание. То, что кто-то делает бизнес на экспорте детей, вызывает протест. А еще это вопрос государственной безопасности страны и разбазаривание нашего генофонда любому, кому бы вдруг это не заблагорассудилось", - написала она на своей странице в facebook.

Такой услугой пользуются иностранные граждане, лица, находящиеся в однополых браках. Кроме того, как считает сенатор, суррогатное материнство – форма эксплуатации женщины, связанная с серьезными рисками для ее здоровья

"Понятно, что не от хорошей жизни женщины на такое соглашаются. Кто-то за счет ребенка на эти деньги вставляет зубы, а кто-то гасит ипотеку. И это ненормально!", - подчеркнула она.

При этом она отмечает, что ребенок фактически выступает в договоре о суррогатном материнстве как объект, а не как субъект права.

"К сожалению, вопрос суррогатного материнства из сферы помощи семьям страдающим бесплодием, перешёл в крайне опасную составляющую – торговля детьми, причём за пределы государства, где в принципе не возможен контроль за судьбой ребёнка… На мой взгляд, ребенок не может и не должен быть объектом сделки, это неприемлемая ситуация", - добавила она.

По мнению сенатора, должна быть создана рабочая группа, которая займется разработкой нормативно правовой базы в сфере регулирования суррогатного материнства.

"Исходя из всего сказанного, считаю, что суррогатное материнство должно быть запрещено законом. Как минимум, очень серьезно ограничено – и уж, во всяком случае, нужно изжить практику коммерческого суррогатного материнства, бизнеса и заработка на суррогатном материнстве", - подчеркнула она.

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Сенатор Маргарита Павлова выступила за запрет суррогатного материнства

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Теги: суррогатное материнство, сенатор, Маргарита Павлова, дети,



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