Премию "Сцена" вручил артистам Владимир Мякуш

В Законодательном собрании Челябинской области прошла церемония вручения премии "Сцена", учрежденной для поощрения лучших артистов и коллективов Южного Урала. Ежегодно лауреатами премии становятся 14 артистов и один творческий коллектив.

Церемонию чествования лучших провел спикер ЗСО Владимир Мякуш.

"Артисты театра даже в это непростое время дарят нам, зрителям, положительные эмоции. Сегодня мы отдаем дань уважения от лица депутатов Заксобрания, от лица всех южноуральцев ведущим артистам Челябинской области", - прокомментировал Владимир Мякуш, слова которого приводят в пресс-службе южноуральского парламента.

"Депутатский корпус всегда поддерживал людей искусства, а сегодня такая особенно важна. Поздравляю всех лауреатов премии, искренне желаю здоровья, счастья и новых художественных свершений!" - добавил он.

Как отмечает "Областное телевидение", для оперного певца Андрея Меркульева премия Законодательного собрания равноценна национальной театральной награде "Арлекин". На челябинской сцене артист работает два года. Его и других солистов постановки "Кармина Бурана" наградили за победу в номинации "Лучший спектакль года".

Награды премии "Сцена" ежегодно присуждаются с 2005 года за работы, сохраняющие и развивающие традиции русского театра во всех жанрах театрального искусства – от оперы и балета до современного танца и других.