В Перми по ошибке за счёт бюджетных денег провели ремонт на частном участке

В Перми за счёт бюджетных денег, выделенных на ремонт дома №50 по Комсомольскому проспекту Перми, провели работы на частной земле, сообщили Накануне.RU в краевой прокуратуре.

В июне 2019 г. администрация Свердловского района Перми и ООО "УК "ЭксКом" договорились о выделении из городского бюджета субсидии в рамках муниципальной программы "Формирование современной городской среды". 950 тыс. руб. должны были пойти на благоустройство двора дома №50 по Комсомольскому проспекту Перми.

Однако в ходе прокурорской проверки выяснилось, что за счёт бюджета работы шли на части частной земли, не относящейся к территории многоквартирного дома. Это произошло, полагают в надзорном ведомстве, из-за бездействия заказчика и исполнителя по организации кадастровых работ для выяснения границ участка двора. Главе администрации района по внесено представление, которое находится на контроле прокуратуры.