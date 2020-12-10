В Екатеринбурге разыскивают водителя, сбившего пешехода

В Екатеринбурге 9 декабря около 15:40 напротив дома №40 по улице Крестинского произошла автоавария.

Как сообщили Накануне.RU в городском отделении пропаганды ОГИБДД УМВД России, водитель "Тойота Рав 4" двигаясь по АЗС «Лукойл» наехал на пешехода, после чего покинул место ДТП.

31-летний пострадавший самостоятельно обратилась в травмпункт с ушибом колена. В настоящее время сотрудники ГИБДД ищут неизвестного водителя. Ему грозит арест на срок до 15 суток.