10 Декабря 2020
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Экономика В России
доллары,деньги, пачка, черный нал (2020) | Фото: piter-trening.ru

Чистый отток капитала из РФ вырос почти в два раза

Чистый отток капитала из России с начала года по ноябрь составил $47,9 млрд.

Как сообщили Накануне.RU в Банке России, это в 1,8 раза больше, чем за такой же период в 2019 году, когда чистый отток капитала в январе-ноябре составил $27 млрд.

Как отмечает регулятор, такая ситуация вызвана сокращением обязательств перед нерезидентами "как банков, так и прочих секторов".

Напомним, в Кремле стремительный отток капитала объясняли влиянием рыночной экономики. Ситуацию в экономике страны при этом называли стабильной. По словам пресс-секретаря президента РФ Дмитрия Пескова, "в какие-то периоды оттоки бывают меньше, в какие-то больше". При этом отток капитала, по мнению Пескова, "понятие растяжимое".

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Чистый отток капитала из РФ вырос почти в два раза

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Теги: капитал, деньги



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