Вице-губернатор Петербурга одобрил избиение посетителя бара полицейскими

Жесткие силовые средства применялись к посетителям бара Commode в Санкт-Петербурге после провокации барменов и применения силы к чиновникам, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее появилась видеозапись, на котором видно как два сотрудника правоохранительных органов избили одного из гостей заведения. Для этого они использовали дубинки и ноги.

"Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом, которые были внутри, не выпускали", — сказал Елин "Фонтанки".

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.