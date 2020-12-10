10 Декабря 2020
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Политика СЗФО Санкт-Петербург
полиция, беспредел, дубинка (2016) | Фото: vashgorod.ru

Вице-губернатор Петербурга одобрил избиение посетителя бара полицейскими

Жесткие силовые средства применялись к посетителям бара Commode в Санкт-Петербурге после провокации барменов и применения силы к чиновникам, сообщил вице-губернатор Евгений Елин.

Ранее появилась видеозапись, на котором видно как два сотрудника правоохранительных органов избили одного из гостей заведения. Для этого они использовали дубинки и ноги.

"Жесткие силовые средства применялись только после того, как было оказано физическое воздействие на представителей органов власти. Сотрудников полиции и комитета по контролю за имуществом, которые были внутри, не выпускали", — сказал Елин "Фонтанки".

Ранее стало известно, что десятки кафе и баров в Санкт-Петербурге выступили против решения местных властей приостановить работу заведений общепита в новогодние праздники. Весь список подобных заведений появился на странице проекта "Карта сопротивления".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков осудил протесты петербургских рестораторов против закрытия из-за распространения коронавируса.

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Вице-губернатор Петербурга одобрил избиение посетителя бара полицейскими

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Теги: Санкт-Петербург, коронавирус, насилие



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