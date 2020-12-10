Путин не исключил ухудшение ситуации с безработицей

Российский президент Владимир Путин сообщил, что безработица в стране снижается медленно.

По мнению главы государства, есть риски ухудшения ситуации на рынке труда. По словам Путина, "после пиковых значений августа" безработица снизилась до 6,3%.

"Кроме того, из-за осложнения эпидемиологической обстановки в ноябре вновь наметились риски ухудшения динамики рынка труда"— отметил глава государства, сообщает "Коммерсант".

Как сообщалось, в текущем году число получателей пособий по безработице выросло в пять раз.

Как сообщил глава департамента занятости населения Минтруда России Михаил Кирсанов, государству удалось обеспечить поддержку тем, кто остался без работы.