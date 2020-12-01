02 Декабря 2020
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Политика За рубежом
теракт в Кабуле (2011) | Фото:newsru.com

В Кабуле подорвали автомобиль российского посольства. Сотрудники дипмиссии пострадали

При взрыве в Кабуле пострадали сотрудники российского посольства. Сообщается, что произошел подрыв автомобиля дипломатической миссии, при этом сотрудники были контужены.

"Во время следования автомобиля российской дипмиссии по дороге неподалеку от комплекса Посольства России в Кабуле был осуществлен подрыв самодельного взрывного устройства. Находившиеся в транспортном средстве сотрудники росзагранучреждения получили легкую контузию", - рассказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

По ее словам, объектом атаки должен был стать двигавшийся перед дипломатической автомашиной пикап Афганских национальных сил безопасности с военнослужащими на борту, однако нельзя исключать и направленность теракта против российских граждан.

"Требуем от афганской стороны провести тщательное расследование инцидента и принять исчерпывающие меры по обеспечению безопасности персонала российских загранучреждений в ИРА. Посольство в Кабуле реализует дополнительные мероприятия, направленные на повышение степени защищенности персонала и объектов диппредставительства", - подчеркнула Захарова.

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В Кабуле подорвали автомобиль российского посольства. Сотрудники дипмиссии пострадали

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Теги: подрыв автомобиля, посольство в кабуле



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