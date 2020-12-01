01 Декабря 2020
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Политика
Владимир Путин, Александр Моор (2020) | Фото: kremlin.ru

"Это нереально". Путин не поверил в рост доходов тюменцев на 101%

Губернатор Тюменской области Александр Моор во время встречи с президентом России Владимиром Путиным поделился позитивной статистикой роста доходов населения региона. Путин позволил себе усомниться в словах Моора.

"Реальная начисленная заработная плата в 2020 году по итогам 9 месяцев - пусть небольшой но плюс, 101% к аналогичному периоду прошлого года", - рассказал Александр Моор, на что Путин ответил: "Не могу согласиться. Это нереально, по-моему. Это номинально".

"Это реально по статистике. Реально", - возразил Моор.

"Это номинальные зарплаты, а реальные располагаемые доходы населения - они резко сократились... Это номинальная начисленная заработная плата", - ответил на это Путин.

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"Это нереально". Путин не поверил в рост доходов тюменцев на 101%

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