01 Декабря 2020
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Политика
Владимир Путин, Александр Моор (2020) | Фото: kremlin.ru

Моор рассказал Путину, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Глава государства встретился с губернатором во время сегодняшней рабочей поездки в Тобольск.

По данным Моора, число заболевших начало ежедневно увеличиваться с сентября.  "В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области – это 173 человека в день", - поделился губернатор.

Он отметил, что ситуация несколько стабилизировалась в последнее время. "В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", - сказал глава региона.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничениям.

Напомним, за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 161 новый случай заболевания (всего с начала пандемии - 18427). За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом.

Во время встречи с губернатором президент оценил развитие Тюменской области и похвалил за демографически рост.

 

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Моор рассказал Путину, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась

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