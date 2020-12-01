Моор рассказал Путину, что ситуация с COVID-19 в регионе стабилизировалась

Губернатор Тюменской области Александр Моор рассказал президенту Владимиру Путину о ситуации с распространением коронавирусной инфекции в регионе. Глава государства встретился с губернатором во время сегодняшней рабочей поездки в Тобольск.

По данным Моора, число заболевших начало ежедневно увеличиваться с сентября. "В октябре эта тенденция, к сожалению, продолжилась, и в ноябре, в начале ноября, мы зафиксировали максимальный рост для Тюменской области – это 173 человека в день", - поделился губернатор.

Он отметил, что ситуация несколько стабилизировалась в последнее время. "В последние две недели, я говорю это с некоторой осторожностью, мы фиксируем стабилизацию. Надеюсь, что эта тенденция закрепится", - сказал глава региона.

Он добавил, что такого результата удалось достичь благодаря совокупности мероприятий, которые были реализованы, в частности, ограничениям.

Напомним, за минувшие сутки в Тюменской области зарегистрирован 161 новый случай заболевания (всего с начала пандемии - 18427). За весь период пандемии в регионе скончался 131 пациент с коронавирусом.

Во время встречи с губернатором президент оценил развитие Тюменской области и похвалил за демографически рост.