01 Декабря 2020
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Общество Тюменская область
Александр Моор (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин во время визита в Тобольск высоко оценил рост численности населения Тюменской области

В рамках визита в Тобольск Владимир Путин встретился с губернатором Тюменской области Александром Моором. Разговор шёл, в частности, о проблемах, которые есть у региона, а также рост численности населения, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

В целом, отметил президент, область демонстрирует "очень хорошие" показатели развития. Особенно порадовал президента рост численности постоянного населения.

"Это говорит о том, что – у нас в стране, к сожалению, наблюдается некоторый спад – в Тюменской области за предыдущие два года рост 2,6%. Это очень хороший показатель, даже за первое полугодие, по-моему, этого года рост продолжается – 0,9%", - сказал президент

Среди проблем Путин назвал аварийное жильё, загрязненность водных объектов.

"И инфекционные заболевания, надо повнимательнее посмотреть, у вас кроме этого ковида несчастного ещё и ВИЧ имеет место, и подрастает, к сожалению. То есть точно совершенно, что есть чем заниматься", - сказал Путин.

Владимир Путин, Александр Моор(2020)|Фото: kremlin.ru

Моор в ответ заявил, что последние 10 лет в Тюменской области растёт численность населения.

"Очень важно, что за счёт естественного роста населения и небольшого миграционного притока из других регионов Российской Федерации мы, в целом, оцениваем это как оценку роста качества жизни территории, потому что здесь есть, где работать, где учить, воспитывать, лечить детей", - сказал губернатор.

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Путин во время визита в Тобольск высоко оценил рост численности населения Тюменской области

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Теги: Владимир путин, Александр Моор, встреча



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