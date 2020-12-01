На Ямале могут создать газохимический комплекс, - Новак

На Ямале могут создать газохимический комплекс. Об этом на совещании по вопросам развития нефтегазохимии с участие президента Владимира Путина заявил вице-премьер Александр Новак. Путин и Новак, напомним, сегодня работают в Тобольске.

Проект предполагает строительство газоперерабатывающего и газохимического комплексов, специальная рабочая группа в Минэнерго прорабатывает этот вопрос.

"Нефтегазохимия является одним из вариантов монетизации этих ресурсов. Реализация проекта привлечет 2 трлн руб., приведет к созданию более 22 тыс. рабочих мест и обеспечит прирост несырьевого и неэнергетического экспорта более чем на 125 млрд руб. в год. У Ямала есть необходимые для этого ресурсы, 26,5 трлн кубометров газа, 1,6 млрд тонн газового конденсата и около 300 млн тонн нефти", - считает Новак.