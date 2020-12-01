Путин в Тобольске озвучил меры поддержки нефтехимической отрасли

На совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое проходит сегодня в Тобольске под председательством Владимира Путина, президент отметил, что "нефтехимию надо поддерживать" и предложил конкретные меры, передаёт корреспондент Накануне.RU.

"Многое надо сделать, чтобы отрасль обеспечила спрос внутри страны". – сказал Путин.

Подобные проекты должны пользоваться поддержкой со стороны государства.

"Поручаю правительству разработать меры поддержки, в частности, налоговых, по производству синтетических каучуков. Есть успехи в применении демпфера, это тут уместно. Надо создавать собственный рынок продукции", - сказал Путин.

Для минимизации влияния нефтехимии на экологию Путин предложил стимулировать производство вторичныхполимеров как налоговым, так и неналоговыми способами.