"СИБУР" досрочно вернул "ВЭБ.РФ" многомиллионный кредит

На совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое проходит сегодня в Тобольске под председательством Владимира Путина, глава "ВЭБ.РФ" Игорь Шувалов заявил, что ""СИБУР" умеет инвестировать эффективно". То есть не только строит завод, но и делает тот город, где он расположен, комфортным. Также он заявил, что компания досрочно погасила выданный кредит, передаёт корреспондент Накануне.RU.