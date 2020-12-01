Председатель Воронежской облдумы провел прием граждан в режиме онлайн

Сегодня, 1 декабря председатель Воронежской областной Думы, заместитель председателя Совета законодателей Центрального федерального округа, член Президиума Генсовета «Единой России», секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов в режиме видео-конференц-связи провел оперативное совещание с представителями 30 местных партийных приемных, передает корреспондент Накануне.RU. В начале встречи Владимир Нетёсов поздравил всех участников видеоконференции с Днем рождения партии.

Таким образом декада приемов в Воронежской области, приуроченная к 19-летию партии "Единая Россия", стартовала. Владимир Нетёсов сообщил, что что в декабрьской декаде приемов, приуроченных ко Дню рождении партии, примут участие депутаты-единороссы всех уровней. Кроме того, к решению проблем жителей области будут привлечены специалисты профильных департаментов областного правительства и федеральных структур исполнительных органов власти.

Темой сегодняшней онлайн-встречи стал вопрос готовности партийцев оперативно включаться в дистанционное общение с жителями региона и решать их проблемы и отметил необходимость адресного подхода к решению каждого вопроса. Владимир Нетёсов попросил обратить особенное внимание на обращения пожилых, одиноких и маломобильных граждан, которые находятся в вынужденной изоляции из-за пандемии коронавирусной инфекции.

"Несмотря на сложности и ограничения, связанные с пандемией, депутатская работа с обращениями граждан не прекращается. Парламентарии продолжают работу с ними как в Воронежской областной Думе, так и в избирательных округах. Конечно, какие-то моменты при новом формате работы приходится корректировать в ручном режиме, более жестко контролировать. Но мы видим, что изменение формата работы не повлияло на главное – люди открыто обращаются к своим депутатам, потому что уверены в их помощи", – отметил председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов.

Затем спикер областного парламента провел личный прием граждан. Первый видеозвонок был от Елены Степановой - организатора социального проекта "Опора рядом" на базе Областного реабилитационного центра детей и подростков с ограниченными возможностями "Парус надежды". Елена совместно с другими добровольцами организовала прием от населения неиспользуемых технических средств реабилитации - колясок, ходункок, опор, костылей, которые передаются в безвозмездную аренду нуждающимся детям-инвалидам. Но проблема в том, что организовать хранение средств реабилитации негде, так как предоставленное добровольцам помещение нуждается в ремонте. Владимир Нетёсов принял решение о выделении денежных средств, необходимых для проведения ремонтных работ.

Ангелина Акатова– специалист по работе с молодежью Ресурсного центра поддержки добровольчества в Воронежской области попросила спикера Воронежской областной Думы и депутатов о содействии в волонтерской работе с ветеранами Великой Отечественной войны. Прозвучало предложение в каждом избирательном округе закрепить парламентариев за участниками и инвалидами войны для оказания помощи в решении социально-бытовых вопросов. В регионе сейчас проживает 994 фронтовика, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Воронежской областной Думы .

Владимир Нетёсов поддержал инициативу добровольцев. "Наш главный приоритет – это защита интересов граждан и забота о каждом нуждающемся в поддержке жителе Воронежской области. Тем более, если речь идет о людях, которые ценой невероятных усилий отстояли свободу и независимость нашей страны и сохранили мир для будущих поколений", – подчеркнул председатель Воронежской областной Думы, секретарь регионального отделения партии Владимир Нетёсов.

Руководитель региональной общественной партийной приемной, депутат Воронежской областной Думы Марина Андрейчук сообщила, что в рамках декады приемов намечено более 150 мероприятий, которые пройдут во всех районах области. "Каждый день в рамках декады приемов будет иметь свою смысловую нагрузку. Например, день решения вопросов ЖКХ или день по вопросам здравоохранения. Отдельно будем рассматривать проблемы, связанные с социальной защитой населения. Но главная особенность – все приемы будут проходить в дистанционном формате. Если жители отдаленных населенных пунктов будут испытывать сложности с интернет-связью, достаточно будет просто позвонить в любую из партийных приемных и специалисты обязательно дадут ответ на любой вопрос", – рассказала Марина Андрейчук.

А завершился дистанционный прием граждан теплой церемонией награждения самых активных представителей Добровольческого движения.

Благодарность регионального парламента председатель Воронежской областной Думы Владимир Нетёсов вручил волонтерам Валерии Васильченко, Юрию Свириденко и Денису Саврасову.

Молодые люди стали организаторами и участниками акции взаимопомощи "#МыВместе" и движения "Волонтеры Победы".