Минфин поддержал использование демпфера в нефтегазохимии

На совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое проходит сегодня в Тобольске под председательством Владимира Путина, глава Минфина Антон Силуанов поддержал предложение главы "Газпрома" Александра Дюкова использование демпфера в нефтегазохимии, передаёт корреспондент Накануне.RU

"Демпфер применяется в различных направлениях. Согласны с проработкой этого процесса относительно нефтегазохимии. Основания есть", - сказал Силуанов.

Он уточнил, что в данном случае придётся использовать бюджетные средства.