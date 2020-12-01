До 2030 года в России могут построить более 100 новых нефтегазохимических установок

До 2030 года в России могут построить более 100 новых нефтегазохимических установок. Об этом сообщил председатель правления и генеральный директор "Газпром нефть" Александр Дюков во время совещания с Владимиром Путиным по развитию нефтегазохимической отрасли в Тобольске, передает корреспондент Накануне.RU.

"Есть сырье, есть устойчивый спрос", - сообщил он.

Объем инвестиций строительства новых мощностей может превысить 3 трлн руб. Однако есть ряд вызовов - высокая капиталоемкость и продолжительные сроки реализации нефтехимических проектов.

"Рентабельность невысокая, потому сроки строительства - те критически важные факторы, которые часто вынуждают инвесторов отказываться от проектов по созданию мощностей", - отметил он.

Для развития отрасли он попросил разрешить использование демпфера в нефтегазохимии. Вопрос пообещали проработать.