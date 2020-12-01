Россия продолжит уменьшать количество сжигаемого попутного нефтяного газа

Россия продолжит уменьшать количество сжигаемого попутного нефтяного газа. Об этом заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию нефтегазохимической отрасли, которое проходит сегодня в Тобольске, передает корреспондент Накануне.RU.

Глава государства отметил что этот вопрос является ключевым в экологической и климатической повестке РФ.

"С 2010 по 2019 год у нас с 25,7% сжигание упало до 18,5%. Надеюсь, что мы продолжим двигаться по этому направлению, у нас есть соответствующие стимулы", - заявил он.

Напомним, в планах президента – посещение "ЗапСибНефтехима", совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Кроме того, он встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором и обсудит с ним загрязнение водоемов.