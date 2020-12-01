Путин в Тобольске познакомился с образцами готовой продукции "ЗапСибНефтехима"
Президент России Владимир Путин в рамках поездки в Тобольск посетил комбинат "ЗапСибНефтехим" – крупнейший нефтехимический комплекс России суммарной мощностью 2 млн т полимеров в год, входящий в пятёрку самых масштабных производств по базовым полимерам в мире, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.
Глава государства осмотрел центральную операторную комбината, познакомился с образцами готовой продукции.
Сейчас Путин проводит совещание по развитию нефтегазохимической отрасли.