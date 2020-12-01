Глава "СИБУР-холдинга" рассказал Путину, насколько упал спрос на нефтехимию

Во время совещания по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли, которое проводит в Тобольске Владимир Путин, председатель правления "СИБУР – холдинга" Дмитрий Конов отметил, что из-за пандемии "компания потеряла 17 млн т спроса", передаёт корреспондент Накануне.RU.

"В долгосрочной перспективе это не меняет подход к нефтехимии, но в ближайшие годы у всех производителей будут вопросы", - сказал Конов.

Напомним, ранее на совещании зампред правительства Александр Новак сообщил, что всего в строительство "ЗапСибНефтехима" вложены $8,8 млрд.