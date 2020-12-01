В Петербурге в суд направлены материалы на Дворец спорта, в котором проходили концерты Басты

Невский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал материалы об административном правонарушении в отношении ОАО "Дворец спорта". Это произошло после того, как многолюдные концерты рэпера Басты осудили на самом высоком уровне – глава Роспотребнадзора Анна Попова пожаловалась на развлекательные мероприятия в условиях эпидемии премьер-министру Михаилу Мишустину.

В объединенной пресс-службе судов Санкт-Петербурга сообщили, что площадке, проводившей концерты, вменяется ч.2 ст.6.3 КоАП РФ (Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения). Эта статья предусматривает штраф до 500 тыс. руб. и приостановление деятельности на срок до 90 суток.

Эксперт Роспотребнадзора, "рассмотрев информацию, размещенную в сети интернет, содержащую данные о несоблюдении органичительных мероприятий по противодействию распространения COVID-19 27.11.2020 и 28.11.2020 на концерте Басты, а также протокол осмотра принадлежащих юридическому лицу помещений, территорий и вещей, составил протокол", говорится в сообщении пресс-службы.

В протоколе сообщается: "27.11.2020 с 20.00 до 22.30 и 28.11.2020 с 19.00 до 21.30 на концерте Басты в ОАО "Дворец спорта" не соблюдались меры по недопущению распространения новых случаев коронавирусной инфекции, а именно: зрители не использовали СИЗ; не соблюдали социальную дистанцию; ОАО не обеспечило просмотр мероприятия посетителями исключительно на зрительских местах; не обеспечило разделение потоков зрителей, что привело к созданию толпы".

В свою очередь, представитель площадки заявил, что городской комитет по культуре согласовал заявку на проведение концерта; 27.11.2020 на мероприятии присутствовало 6 306 человек, 28.11.2020 - 6 208. Вместимость площадки - 13 486 зрителей. С нарушениями представитель не согласился.

Ранее Попова сообщила, что деятельность площадки уже приостановлена постановлением Роспотребнадзора.

Напомним, в разгар второй волны и на фоне ввода ограничительных мер на увеселительные мероприятия, рэпер Баста (он же Василий Вакуленко) дал два концерта с присутствием сотен зрителей. На кадрах с выступлений видно, что социальную дистанцию посетители не соблюдают, многие были без масок. За это Вакуленко стали критиковать, на что он записал видео с отповедью, что, мол, все требования соблюдал.

Премьер-министр России Михаил Мишустин одобрил наказание: "Пренебрегать безопасностью наших сограждан ради коммерческой выгоды недопустимо".

Попова, в свою очередь, предложила ограничить праздничные мероприятия в новогодние дни в регионах в связи с ростом заболеваемости коронавирусом. Она сообщила, что Роспотребнадзор готовит методические рекомендации проведения новогодних праздников, а также уже готов проект санитарных правил, который направлен в Минюст для утверждения до конца недели.