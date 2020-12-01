01 Декабря 2020
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Экономика Тюменская область
Тобольск, улица Мира (2019) | Фото: Накануне.RU

Путин: предприятия нефтегазохимии Тобольска вывели Россию в число лидеров отрасли

Президент Владимир Путин начал в Тобольске совещание по развитию нефтегазохимической отрасли. Во вступительном слове он заявил, что обсудит во время встречи с губернатором Тюменской области Александром Моором загрязнение водоёмов в регионе, и уточнил, что "ЗапСибнефтехим" не загрязняет воду, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Президент отметил, что Тобольск за последние годы "превратился в мировой центр нефтегазовой химии". За семь лет построено два крупных предприятия, которые выводят этот регион, да и страну, в число лидеров.

"Одна из проблем – загрязнение водоёмов, будем об этом говорить с губернатором. Но "ЗапСибнефтехим" воду не загрязняет. Надо активно продвигать нефтехимическую отрасль внутри страны, а также сформировать спрос на соответствующую продукцию. Производство подобного рода должно сопровождаться уважением к природе", - сказал Путин.

Всего в строительство "ЗапСибНефтехима" вложены $8,8 млрд, сказал зампред правительства Александр Новак.

Напомним, в планах президента – посещение "ЗапСибНефтехима", совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России. Кроме того, он встретится с губернатором Тюменской области.

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Путин: предприятия нефтегазохимии Тобольска вывели Россию в число лидеров отрасли

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Теги: Владимир Путин, Тобольск, ЗапСибНефтехим



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