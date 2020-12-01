Жители Тобольска пожаловались на перекрытые дороги из-за визита Путина: город парализован

В связи с визитом президента России Владимира Путина в Тобольск, силовики ограничили дорожное движения в городе и на подъездах к нему, передает корреспондент Накануне.RU.

Информация опубликована в группе "Типичный Тобольск" социальной сети "ВКонтакте": "Движение из Сумкино, и все движение со стороны Тюмени и Вагая перекрыто. На 40-60 минут!"

Под записью местные жители пожаловались на возникшие в связи с этим неудобства. Сообщается, что движение парализовано на гораздо большее время, чем указал автор поста.

"Уже больше часа стоим движение парализовано", "Не могу с работы уехать", "Стою в зверике, в сторону Абалака тоже нельзя проехать", - пишут местные жители.

В ГИБДД Тюменской области вопросы, связанные с приездом президента в Тюменскую область, не комментируют

Отметим, что в эти самые минуты глава государства проводит в Тобольске совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.