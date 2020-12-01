01 Декабря 2020
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магазин Подиум (2012) | Фото:unicreditbank.ru

Светская львица из Москвы год не покупала новую одежду. И выжила

Журнал Tatler опубликовал колонку светской дамы Дарьи Лисиченко, супруги успешного столичного ресторатора Станислава Лисиченко, о челлендже протяженностью в год.

Состоятельная блондинка дала зарок целый год не покупать новую одежду, руководствуясь , как модно сейчас говорить, осознанным потреблением. Лисиченко рассудила, что у нее и так достаточно одежды.

Девушка говорит, что в тот момент о пандемии и локдауне не было еще и речи, но многие ее знакомые позже удивлялись "прозорливости" Дарьи.

Лисиченко призналась, что все-таки купила свитер (будучи на Бали) и "трусы-носки", а также заплатила деньги стилисту, который качественно разобрал ее существующий гардероб. Модница обнаружила, что в ее гардеробе есть вещи, которые сейчас оказались трендовыми, хотя покупала она их давно. К удивлению Дарьи, ненужных вещей оказалось совсем немного. Часть из них она раздает родственникам, часть собирается продать в соцсетях.

"Много говорят и пишут про апсайклинг. В том смысле, что если шуба уже есть, уже куплена, то ее лучше перешить. Мысль о "выбросить" многих — и меня теперь тоже — коробит! Я вообще ничего выбрасывать не буду. Есть те, у кого нет денег даже на просто одежду, не то что актуальную. Что-то я подарила, отдала родственницам", - пишет Лисиченко.

Она признается, что собирается купить себе несколько вещей, когда "выйдет из завязки". За время "воздержания" дама, как она сама говорит, стала "ужасным человеком, который на все смотрит и ничего не покупает". "Это категория, которую маркетологи ненавидят", - полагает женщина.

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Светская львица из Москвы год не покупала новую одежду. И выжила

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Теги: дарья лисиченко, челлендж, осознанное потребление, одежда



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