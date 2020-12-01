В Челябинске общественники заявили о загрязнении озера Смолино канализационными стоками

Министерство экологии Челябинской области проверит информацию о возможном сливе канализационных стоков в озеро Смолино, сообщили Накануне.RU в пресс-службе ведомства.

О загрязнении озера активистам ОНФ сообщили местные жители. По их словам, в водоем сливаются канализационные стоки на протяжении восьми месяцев. Общественники обнаружили предполагаемое место утечки.

"Напорный коллектор, очевидно, прорвало в районе улицы Барбюса, д.150. Из переполненных колодцев стоки заливают окружающую территорию и стекают в Смолино. О сливе говорит и тот факт, что воды рядом с трубами не замерзают, несмотря на минусовые температуры", - отметили в ОНФ.

В минэкологии проведут проверку по данной информации.

"В случае выявления нарушений, виновники будут привлечены к ответственности", - подчеркнули в ведомстве.