01 Декабря 2020
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Сергей Нетиевский (2019) | Фото:instagram.com/netievskiy_official

Сергей Нетиевский выиграл суд за миллион у актеров "Уральских пельменей"

Во вторник Арбитражный суд Свердловской области вынес решение по иску актеров "Уральских пельменей" к бывшему директору команды Сергею Нетиевскому.
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Как сообщало Накануне.RU, еще в конце прошлого года Дмитрий Брекоткин, Дмитрий Соколов, Максим Ярица, Вячеслав Мясников и другие актеры шоу подали иск к Нетиевскому. Сумма требований по нему составила 1 млн рублей.

Как сообщается в электронной картотеке свердловского арбитража, сегодня, 1 декабря, состоялось онлайн-заседание, которое завершилось несколько минут назад. На нем было принято решение в пользу Сергея Нетиевского.

"В иске отказать полностью", - говорится в принятом судебном акте.

Будут ли артисты "Пельменей" обжаловать данный вердикт, пока неизвестно.

Напомним, суд по делу "Уральские пельмени" против Нетиевского" откладывался несколько раз: сначала по просьбе актеров шоу, а затем и по просьбе экс-директора.

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Сергей Нетиевский выиграл суд за миллион у актеров "Уральских пельменей"

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Теги: Нетиевский, суд, иск, Уральские пельмени



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