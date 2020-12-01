Собянин выделил почти 130 млн руб. на поездки столичных медиков на такси

Из резервного фонда правительства Москвы выделят 128,4 млн руб. на перевозку медиков на такси, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В мэрии напомнили, что с мая этого года врачей, оказывающих помощь на дому и собирающих анализы, на такси возят бесплатно. Все расходы оплачиваются из городского бюджета.

"С 16 мая по 31 июля ежедневно было задействовано в среднем 300 транспортных средств, а с 1 августа по 30 августа — 100 машин. Осенью их количество вновь увеличили до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Организовывать эти перевозки поручили ГУП "Московский метрополитен".

Напомним, ранее на совещании у президента России было предложено привлекать для перевозки врачей в регионах такси, поскольку собственные парки медучреждений, в том числе "скорая помощь", не справляются с нагрузкой. Тогда Владимир Путин в целом одобрил идею, но предложил просчитать "специальные тарифы" для медиков, чтобы никто не смог нажиться на ситуации.