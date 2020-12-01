Собянин выделил почти 130 млн руб. на поездки столичных медиков на такси

01 Декабря 2020
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
Политика Экономика Общество Конституция РФ Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Спорт Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети 75 лет Победы ВКино
В мире В России Украина В бывшем СССР За рубежом ДНР и ЛНР Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Крым Сибирский ФО Омская область Республика Тыва Центральный ФО Москва Московская область Воронежская область Липецкая область СЗФО Санкт-Петербург Ленинградская область Мурманская область Вологодская область Дальневосточный ФО Приморский край Магаданская область Приволжский ФО Кировская область Пермский край Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
форумfeedback
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

Эрдоган начинает и выигрывает?

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo



Общество В России Москва
Яндекс.Такси, Яндекс-Такси, машина (2018) | Фото: Накануне.RU

Собянин выделил почти 130 млн руб. на поездки столичных медиков на такси

Из резервного фонда правительства Москвы выделят 128,4 млн руб. на перевозку медиков на такси, соответствующее постановление подписал мэр столицы Сергей Собянин.

В мэрии напомнили, что с мая этого года врачей, оказывающих помощь на дому и собирающих анализы, на такси возят бесплатно. Все расходы оплачиваются из городского бюджета.

"С 16 мая по 31 июля ежедневно было задействовано в среднем 300 транспортных средств, а с 1 августа по 30 августа — 100 машин. Осенью их количество вновь увеличили до 300 в день. Одна машина совершает до 50 рейсов в день", - сообщили в пресс-службе мэрии.

Организовывать эти перевозки поручили ГУП "Московский метрополитен".

Напомним, ранее на совещании у президента России было предложено привлекать для перевозки врачей в регионах такси, поскольку собственные парки медучреждений, в том числе "скорая помощь", не справляются с нагрузкой. Тогда Владимир Путин в целом одобрил идею, но предложил просчитать "специальные тарифы" для медиков, чтобы никто не смог нажиться на ситуации.

add_circle ОБСУДИТЬ

Добавить комментарий:

Собянин выделил почти 130 млн руб. на поездки столичных медиков на такси

Уважаемые читатели Накануне.RU! Комментарии проходят премодерацию. подробнее...

Просьба уважать других участников форума и чтить УК РФ! Комментарии, оскорбляющие других людей, имеющие признаки экстремизма, нарушающие многочисленные требования законодательства, публиковаться не будут. Форум наш становится более громоздким, но проявляющий крайне пристальную требовательность к нашей редакции Роскомнадзор диктует условия. Заранее приносим извинения, надеемся на понимание и конструктивную дискуссию.

Текст комментария *

Жирный Подчеркнутый

Ваше имя *



Теги: такси, перевозка медиков, сергей собянин, москва



Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Последние обсуждения

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Магазин спецодежды



Мнения из сети