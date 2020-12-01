МВД РФ представили нового руководителя ГУ МВД России по Пермскому краю

Новым руководителем ГУ МВД по Пермскому краю назначен генерал-майор полиции Александр Щеглов. Сегодня министр внутренних дел РФ генерал полиции РФ Владимир Колокольцев представил его главе региона Дмитрию Махонину и личному составу ГУ МВД России по Пермскому краю. Как сообщили Накануне.RU мероприятие проходило посредством видеоконференцсвязи.

Щеглов начинал свою деятельность участковым инспектором милиции в Новгородской области, а в течение последних трех лет возглавлял УМВД России по Забайкальскому краю. Сам же Колокольцев уверен, что опыт и организаторские способности нового начальника краевого ГУ МВД будут востребованы в полной мере.

"Личным составом многое делается для повышения уровня общественной безопасности, защиты граждан от противоправных посягательств. В текущем году общее количество преступлений в крае сократилось на 10%. Меньше стало фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, разбоев, грабежей, краж, в том числе квартирных. Снизилось число противоправных деяний, совершенных ранее судимыми, а также лицами в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Отрадно, что сократилась криминальная активность со стороны несовершеннолетних. Во многом это результат профилактических мер, реализованных во взаимодействии с коллегами из заинтересованных органов и администрации края", - рассказал министр.



Колокольцев также подчеркнул, что в сегодняшних реалиях в обязанности сотрудников полиции входит и регулирование ситуации с распространением коронавирусной инфекции, потому попросил держать все мероприятия по решению этой задачи, включая и профилактику заболеваемости среди личного состава, на особом контроле.

"Пермский край регион с большой территорией развитой экономикой, нам вместе предстоит решить много задач. Объем краевой поддержки со стороны края с 2017 году увеличился в 7 раз. Только за этот год нам удалось отремонтировать 85 участковых пунктов полиции, приобрести 17 автомобилей, 2 автобуса и 2 мотоцикла. Краевые власти, со своей стороны, продолжат поддерживать тесные взаимоотношения с органами внутренних дел и будут способствовать укреплению и развитию их материально-технической базы. От этого зависит безопасность жителей всего края. Без сильных органов внутренних дел мы не сможем в полной мере обеспечить защиту наших жителей и решить задачи, поставленные президентом, в том числе в рамках нацпроектов", - отметил Дмитрий Махонин, пожелав Александру Щеглову успехов и удачи в работе.