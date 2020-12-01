Алиев предложил властям Франции "отдать армянам" Марсель

Президент Азербайджана Ильхам Алиев предложил Франции отдать живущим там армянам город Марсель, создав "второе государство" для них.

В своем обращении к народу азербайджанский лидер отметил, что Сенат Франции принял резолюцию о признании Нагорного Карабаха.

Алиев заявил, что парламент Франции не имеет никакого отношения к вопросу Карабаха.

"Если они вам нравятся, то я говорил в период войны: отдайте город Марсель, измените его название, создайте им там второе государство. Но никто не может вмешиваться в наши дела", – приводит слова Алиева РИА Новости.

Напомним, на прошлой неделе Сенат Франции признал независимость Нагорного Карабаха. Законопроект был поддержан подавляющим большинством голосов (305 - за, один воздержался и 30 против), однако решение носит лишь рекомендательный характер. Алиев назвал такой шаг французских парламентариев постыдным.

Ранее независимость Карабаха/Арцаха признавали на уровне муниципалитетов в самых разных странах, но прецедентов подобно французскому еще не было.