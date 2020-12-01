Теперь точно. Путин прибыл в Тобольск

Президент России Владимир Путин прибыл в Тобольск, сообщили Накануне.RU в пресс-службе Кремля.

Президент посетит "ЗапСибНефтехим", проведёт совещание по стратегическому развитию нефтегазохимической отрасли России.

Кроме того, он встретится с губернатором Тюменской области Александром Моором. Глава региона сообщил о прибытии президента в своем Instagram.

"Сегодня в Тобольске с рабочим визитом находится Президент России Владимир Владимирович Путин. Основные вопросы обсуждения - развитие нефтегазохимической отрасли. В городе сегодня холодно, но как всегда, очень красиво", - говорится в сообщении губернатора.