01 Декабря 2020
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лучшие экспортеры года (2020) | Фото: ДИП Свердловской области

В Свердловской области названы лучшие экспортеры 2020 года

В Свердловской области названы победители конкурса "Экспортер года" среди предприятий малого и среднего бизнеса.
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Как сообщили Накануне.RU в региональном департаменте информационной политики, победителями стали 10 компаний в шести номинациях, показавшие самые значимые достижения в сфере экспортной деятельности.

"Свердловская область является одним из ведущих экспортных субъектов страны. При поддержке губернатора Евгения Куйвашева по итогам первого полугодия 2020 года наш регион занимает третье место по объему несырьевого неэнергетического экспорта. 2,3 тысячи предприятий поставляют свою продукцию на зарубежные рынки, среди них более тысячи малых, средних и даже микропредприятий.

Конкурс "Экспортер года" является неотъемлемой частью региональной политики поддержки МСП, и реализуется в рамках национального проекта "Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы". Сегодня перед нами стоит задача увеличить в экспорте долю субъектов малого и среднего предпринимательства с текущих пяти процентов до девяти процентов к 2024 году", - рассказала министр инвестиций и развития Свердловской области Виктория Казакова.

Виктория Казакова(2020)|Фото: Департамент информационной политики Свердловской области

По ее словам, в этом году региональный конкурс проходил одновременно с всероссийской премией в области международной кооперации и экспорта "Экспортер года". Бизнесу была предложена единая платформа для приема заявок и документов – сайт Российского экспортного центра, что позволило компаниям принимать участие в обоих конкурсах.

"Задача конкурса "Лучший экспортер", а также всех существующих сегодня программ поддержки экспортеров – показать, что выйти на зарубежные рынки реально. В 2020 году этот конкурс обрел еще больший смысл. Компании-победители показывают пример эффективной работы вопреки обстоятельствам.

Мы проводим конкурс уже шесть лет, из года в год наблюдаем рост числа компаний-участников. В 2018 году было подано 25 заявок, в прошлом году – 41, в этом году поступило 48 заявок. Всего за шесть лет в конкурсе приняло участие около 180 субъектов малого и среднего бизнеса региона", - отметил директор Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства Валерий Пиличев.

Валерий Пиличев(2020)|Фото: Свердловский областной фонд поддержки предпринимательства

По его словам, центр поддержки экспорта, который действует на базе фонда, за 11 месяцев 2020 года оказал поддержку 346 субъектам малого и среднего предпринимательства, в результате чего 91 компания заключила 238 экспортных контрактов поставки на сумму 25,6 млн долларов.

Для каждого победителя предусмотрен комплект призов, в том числе застроенный стенд на международной выставке на территории страны или за ее пределами в 2021 году. Ознакомиться со списком победителей конкурса "Экспортер года-2020" среди малых и средних предприятий можно на сайте.

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В Свердловской области названы лучшие экспортеры 2020 года

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Теги: экспортеры, лучшие, конкурс, Свердловская область



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