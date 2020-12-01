Жителю Нижневартовска удалось вызвать врача, только позвонив в клинику 1200 раз

В Нижневартовске разгорелся скандал после того, как местный житель смог вызвать свей матери врача только с 1200-го раза, передаёт корреспондент Накануне.RU.

Пост, рассказывающий о случившемся. опубликован в одной из групп "Вконтакте". 23 ноября у пострадавшей поднялась температура. Её сын, Антон С., попытался вызвать врача на дом. В итоге номер, как утверждает он, пришлось набрать 1,2 тыс. раз. Потом несколько дней пришлось ждать врача.

Когда медик всё же осмотрел пострадавшую, она, по словам сына, спросила, стоит ли сдать какие-либо анализы. В частности, на коронавирус. Ответ якобы был таков: "Пейте антибиотики, как выздоровеете, приходите если хотите, сдавайте анализы".

К посту оставила комментарий представитель департамента здравоохранения Югры Милена Торушева. Она отметила, что "принято решение об усилении диспетчерской службы поликлиники №2".

"Теперь в поликлинике №2 по Мира, 79 в помощь основному сотруднику будет прикреплён дополнительный диспетчер для разгрузки телефонной линии. В регистратурах амбулаторий по адресам: Молодежная, 14, Нововартовская, 5 и Героев Самотлора, 30 подключат обособленную программу WhatsApp для оперативного приема и отработки вызовов на дом напрямую по прикрепленности пациентов", - написала Торушева.