Задержанный в Казани маньяк может быть причастен к убийствам пермских и свердловских бабушек

Задержанный в Татарстане предполагаемый маньяк-убийца пенсионерок в разных городах страны, может быть причастен к убийствам пожилых женщин в Екатеринбурге и в Перми, передает корреспондент Накануне.RU.

Задержанный - 38-летний житель Казани Радик Тагиров. Его также называют Поволжским маньяком. В СКР сообщают, что жертвами убийцы стали 26 пожилых женщин на территории 12 субъектов Центрального, Приволжского и Уральского федеральных округов.

В СМИ сообщается о 32 убитых пенсионерках.

По предварительной информации, в Перми убийца орудовал с 2012 по 2013 г. Вероятными жертвами маньяка стали две 84- и 88-летние пермячки в Индустриальном и Мотовилихинском районах.

Выйти на предполагаемого преступника удалось по результатам исследования ДНК. В ходе расследования он будет этапирован в Пермский край для участия в следственных действиях.

Сейчас подозреваемый дает признательные показания.