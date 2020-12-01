01 Декабря 2020
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Михаил Мурашко (2020) | Фото: Михаил Почуев/ТАСС

Минздрав встревожен ситуацией с койками для COVID-больных в Петербурге и Калининграде

Самую большую тревогу у Минздрава вызывает ситуация с коронавирусом в Петербурге и Калининградской области, заявил глава министерства Михаил Мурашко.

Он пояснил, что менее 5% свободного коечного фонда отмечается в 17 субъектах РФ, наихудшая ситуация с ними – в этих двух регионах.

Мишустин призвал регионы с высоким уровнем заболеваемости коронавирусом более решительно принимать ограничительные меры, передает "Интерфакс".

На прошлой неделе вице-премьер российского правительства Татьяна Голикова назвала шесть регионов страны, где остается менее 10% свободного коечного фонда для коронавирусных больных.

Это Крым, где занято 93,6% мест в больницах, Орловская область (92,7%), Мордовия (92,1%), Ивановская (92%) область, республика Коми (90,6%) и Санкт-Петербург (90,3%).

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Минздрав встревожен ситуацией с койками для COVID-больных в Петербурге и Калининграде

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Теги: минздрав, койки, коронавирус, петербург, калининград



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