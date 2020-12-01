В Челябинске столкнулись "скорая" и иномарка

В Челябинске легковой автомобиль столкнулся с машиной "скорой помощи", которая везла на госпитализацию пациента.

Авария произошла сегодня утром на перекрестке улиц Елькина и Курчатова. Столкнулись Renault и машина скорой помощи, которая ехала с проблесковыми маячками и звуковым сигналом. В "скорой" был пациент, которого везли на госпитализацию. Он не пострадал.

В результате ДТП пострадали два медицинских работника и водители автомобилей. Водители и врач реанимационной бригады получили ушибы, у помощника врача – перелом левой лучевой кости и ушибы.