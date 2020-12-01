01 Декабря 2020
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Экономика В России Москва
аэропорт Шереметьево, Аэрофлот, самолет (2019) | Фото: Накануне.RU

Глава "Аэрофлота" похвалил "плоские" тарифы, которые раньше критиковал

Глава "Аэрофлота" похвалил "плоские" тарифы, которые сам же и критиковал три года назад.

На заседании комитета СФ по экономической политике новый глава компании Михаил Полубояринов напомнил, что программа "плоских" тарифов реализуется перевозчиком с 2015 года. Главные направления в рамках программы – Москва – Симферополь, Москва – Калининград и рейсы из столицы на Дальний Восток.

"Всего за это время программой воспользовались 9 млн человек. В 2020 году планируется к этой цифре добавить еще 1,7 млн пассажиров. Программа достаточно эффективная и позволяет сохранять эффективный тариф", - заявил глава компании.

В 2017 году, когда Полубояринов возглавил совет директоров "Аэрофлота", он не был так оптимистичен. На предложение Минвостокразвития о продлении "плоских" тарифов до 2025 года он заметил, что "план требует расчетов".

"Это вопрос цифр. На все государственные задачи "Аэрофлот" смотрит нормально, и сейчас он выполняет полеты по определенным направлениям по "плоским" тарифам", - сказал Полубояринов.

"Плоские" тарифы не предусматривают сезонных изменений в цене. Обычно они ставятся на "социальных" направлениях.

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Глава "Аэрофлота" похвалил "плоские" тарифы, которые раньше критиковал

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Теги: михаил полубояринов, аэрофлот, плоские тарифы, дальний восток



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