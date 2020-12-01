В ДТП на Кольцовском тракте в Екатеринбурге погибли мама с дочкой. Еще пять человек пострадали

Сегодня около 15.00 на Кольцовском тракте произошло ДТП с летальным исходом. По предварительным данным водитель автомобиля "Фольксваген-Поло" не справился с управлением, допустил съезд с дороги и опрокидывание транспортного средства.

"В результате опрокидывания легкового автомобиля 2 человека, в том числе ребенок погибли, и еще 5 человек – четверо взрослых и один ребенок - получили травмы" - сообщили Накануне.RU в пресс-службе управления ГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области.

Среди погибших водитель иномарки и ее дочь. Предположительно, причиной съезда и ДТП могла послужить зимняя резина на автомобиле, непригодная для эксплуатации в зимних условиях. На место аварии для выяснения обстоятельств происшествия выехали руководители УГИБДД ГУ МВД России по Свердловской области и городского отдела ГИБДД Екатеринбурга.

На данный момент на месте ДТП работают сотрудники ГИБДД, выясняют обстоятельства происшествия, устанавливают личности погибших и пострадавших.