01 Декабря 2020
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гора качканар монастырь шадтчуплинг (2018) | Фото: Накануне.ru

Уральские буддисты о созданной против них петиции: "Она искажает реальное положение вещей"

В уральской буддистской общине "Шедруб Линг" прокомментировали появившуюся в Сети петицию с критикой в их адрес. Там считают, что изложенные факты не соответствуют действительности.

Напомним, петиция адресована губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву. В ней жители Качканара просят решить проблему с буддистами, которые якобы "мешают развитию города".

Петицию "Остановите катастрофу! Спасите Качканар!" уже подписали почти 1,5 тысячи человек.

гора качканар монастырь шадтчуплинг(2018)|Фото: Накануне.ru

Как рассказал Накануне.RU представитель "Шедруб Линг" Семен Загородний, в общине ознакомились с данными заявлениями.

"Имеют право подавать петиции, но только если не искажают факты и не оскорбляют людей своими высказываниями. Данный текст искажает реальное положение вещей", - заявил он.

Напомним, вице-губернатор Свердловской области Сергей Бидонько в ноябре разъяснил позицию областных властей по поводу сохранения общины "Шедруб Линг". Он напомнил, что "Евраз", планирующий разрабатывать гору, где расположены религиозные объекты, является для региона системообразующим предприятием, на стороне которого закон.

Сами буддисты при этом наотрез отказываются покидать гору Качканар.

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Уральские буддисты о созданной против них петиции: "Она искажает реальное положение вещей"

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Теги: буддисты, Качканар, община, петиция



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